Le président Emmanuel Macron et son homologue iranien Hassan Rohani ont décidé mercredi, lors d'un entretien téléphonique, de "poursuivre leur travail commun" pour préserver l'accord sur le nucléaire iranien, au lendemain du retrait américain, selon un communiqué de l’Élysée .Les deux dirigeants "sont convenus de poursuivre leur travail commun en direction de tous les États intéressés, en vue de la mise en œuvre continue de l'accord nucléaire et de la préservation de la stabilité régionale", a indiqué la présidence française.Leurs ministres des Affaires étrangères "se rencontreront pour engager sans délai des discussions dans cette perspective", ajoute-t-elle.Après le retrait des États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, les trois pays européens signataires de l'accord de 2015, ont déjà décidé mardi soir de continuer à appliquer l'accord et "demandé à l'Iran de continuer à se conformer à ses obligations, en contrepartie l’Iran continuera à bénéficier de la levée des sanctions", a souligné l’Élisée.Emmanuel Macron a aussi rappelé au président iranien son projet "d'engager une discussion large avec l'ensemble des parties concernées, prenant pour base l’accord nucléaire de 2015, pour parvenir à un cadre mutuellement bénéfique sur les sujets liés au développement du programme nucléaire de l'Iran après 2025, les activités balistiques et les principales crises au Moyen-Orient", indique également l’Élisée sans préciser la réponse de M. Rohani.La France veut "accentuer le dialogue avec les principaux partenaires concernés et d'abord avec l'Iran", avait précisé mercredi matin l’Élisée qui souhaite maintenir l'accord actuel, c'est-à-dire "le contrôle de l'activité nucléaire iranienne et les bénéfices que l'Iran peut retirer de ce contrôle accru".Le président français compte aussi faire de ce sujet "l'un des principaux abordés" lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine fin mai.Les Européens sont cependant menacés par Washington de sanctions si leurs entreprises continuent à commercer avec l'Iran, sujet sur lequel Paris envisage des "négociations serrées" avec les États-Unis.(©AFP / 09 mai 2018 18h15)