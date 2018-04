Iran: Macron et Trump appellent à un nouvel accord

Washington - Le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Donald Trump ont appelé mardi à un nouvel accord pour contenir les ambitions de l'Iran, peu après que le président américain a qualifié le texte actuel sur le nucléaire de "désastre"."Nous n'avons pas les mêmes positions de départ sur ce point" et "nous avons eu une discussion très approfondie sur le sujet" de cet accord signé en 2015 visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, a déclaré M. Macron lors d'une conférence de presse commune avec le président américain."Nous souhaitons donc pouvoir désormais travailler sur un nouvel accord avec l'Iran", a ajouté le président français.M. Trump a de son côté réclamé un nouvel accord avec des fondations "solides"."C'est un accord aux fondations pourries, c'est un mauvais accord, une mauvaise structure", a affirmé le dirigeant américain.Pendant sa campagne, M. Trump avait promis de "déchirer" le texte, voulu par son prédecesseur et fruit d'années de négociations.Menaçant de passer à l'acte 15 mois après son arrivée au pouvoir, M. Trump a donné à ses signataires européens (France, Royaume-Uni et Allemagne) jusqu'au 12 mai pour le durcir."Nous verrons ce qui se passe après le 12", a dit M. Trump."Depuis plusieurs mois, je dis que ce n'est pas un accord suffisant, mais qu'il nous permet en tout cas d'avoir jusqu'en 2025 un contrôle sur les activités nucléaires" de l'Iran, a insisté M. Macron.Le président français a dit souhaiter pouvoir s'engager sur la voie d'un nouvel accord "dans les semaines et les mois à venir"."Cette voie est la seule qui permette la stabilité. La France n'a aucune naïveté à l'égard de l'Iran", a-t-il encore dit.(©AFP / 24 avril 2018 18h01)