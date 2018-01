Iran: Macron rappelle le "nécessaire respect" de l'accord nucléaire

Le président français Emmanuel Macron a rappelé samedi, dans un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le "nécessaire respect par toutes les parties" de l'accord sur le nucléaire iranien, a annoncé l'Elysée dans un communiqué."Le président de la République a rappelé l'importance de préserver l'accord nucléaire iranien, et le nécessaire respect par toutes les parties de leurs engagements dans le cadre de cet accord", a indiqué l'Elysée, en ajoutant que les deux hommes avaient également "indiqué la nécessité de travailler sur le volet balistique et sur les activités régionales de l’Iran, comme la France l’a proposé depuis septembre 2017".Rendant compte de cette conversation plus tôt dans la soirée, Israël avait indiqué que M. Netanyahu avait exhorté M. Macron à "revoir" cet accord.Cet appel est intervenu au lendemain d'un ultimatum lancé par le président américain Donald Trump aux Européens pour durcir dans les prochains mois les termes de l'accord conclu en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances, s'ils veulent éviter un retrait pur et simple de Washington.Dans sa conversation avec M. Macron, le Premier ministre israélien a affirmé que "les propos de Trump devaient être pris au sérieux" et souligné qu'il "serait sage pour quiconque souhaitant conserver l'accord nucléaire de revoir" ce pacte, selon un communiqué de son bureau.Jeudi, le président français avait souligné auprès de Donald Trump "l'importance" du "respect par l'ensemble de ses signataires" de l'accord nucléaire.Téhéran a rejeté toute modification de cet accord historique, et a le soutien de tous les partenaires du texte --Grande-Bretagne, Chine, France, Allemagne, Russie et Union européenne-- à l'exception des Etats-Unis.(©AFP / 13 janvier 2018 21h53)