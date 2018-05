Iran: Netanyahu appelle le monde à soutenir la politique américaine

Jérusalem - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué lundi la politique américaine à l'égard de l'Iran, ennemi juré de l'Etat hébreu, et appelé la communauté internationale à la soutenir.M. Netanyahu s'exprimait lors d'une rencontre avec le président du Paraguay à Jérusalem, après la menace des Etats-Unis d'imposer à l'Iran les sanctions "les plus fortes de l'Histoire" s'il ne se pliait pas à leurs conditions pour un "nouvel accord", après le retrait américain controversé du texte sur le nucléaire iranien.Il a rendu hommage à "la position ferme" du président américain Donald Trump ainsi que celle exprimée lundi par le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, assurant que "c'est la seule politique qui peut garantir la sécurité et la paix dans notre région".Israël se considère comme la cible désignée d'un Iran qui serait doté de l'arme atomique, et M. Netanyahu a mené une vigoureuse campagne contre l'accord de 2015, jusqu'au retrait américain du texte."La politique de Trump est juste: zéro enrichissement qui n'est pas nécessaire et l'Iran doit quitter la Syrie", pays en guerre depuis 2011 et où l'Iran soutient militairement le régime de Bachar al-Assad, a ajouté M. Netanyahu lors d'un discours.Israël a affirmé avoir bombardé des dizaines de cibles iraniennes en Syrie le 10 mai en représailles selon lui à une première attaque directe attribuée à l'Iran contre les forces israéliennes sur le plateau syrien du Golan, occupé par l'Etat hébreu.Considéré comme la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient, Israël ne cesse de proclamer qu'il ne permettra pas à l'Iran de se servir de la Syrie comme tête de pont contre lui.(©AFP / 21 mai 2018 19h51)