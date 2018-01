Iran: Nikki Haley demande des "réunions d'urgence" à l'ONU

Nations unies (Etats-Unis) - L'ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley a demandé mardi des "réunions d'urgence du Conseil de sécurité à New York et du Conseil des droits de l'homme à Genève" pour discuter de l'Iran et de "la liberté" réclamée par le peuple iranien."Nous ne devons pas être silencieux. Le peuple d'Iran réclame sa liberté", a ajouté la diplomate américaine, sans pouvoir dire quand pourraient se tenir ces deux réunions.L'ambassadrice américaine, qui a rang de ministre aux Etats-Unis, a aussi rejeté avec force les affirmations des dirigeants iraniens, accusant des pays étrangers d'être derrière les manifestations qui secouent le pays depuis plusieurs jours."Nous savons tous que c'est archi-faux. Les manifestations sont complètement spontanées" et "il y en a pratiquement dans toutes les villes d'Iran", a assuré Nikki Haley."Les libertés inscrites dans la Charte des Nations unies sont attaquées en Iran" et "la communauté internationale a un rôle à jouer" à ce sujet, a-t-elle aussi affirmé, en justifiant sa demande de réunions d'urgence à l'ONU.En évoquant les morts et les arrestations rapportées d'Iran, l'ambassadrice américaine a estimé qu'au vu de l'histoire dans ce pays, "on pouvait s'attendre à davantage d'abus scandaleux dans les jours à venir".Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a accusé mardi les "ennemis" de l'Iran de porter atteinte au régime, au sixième jour d'un mouvement de contestation marqué par des violences meurtrières et des centaines d'arrestations.Au total, 21 personnes - dont neuf dans la nuit de lundi à mardi - ont été tuées depuis le début le 28 décembre à Machhad (nord-est) de rassemblements contre les difficultés économiques et le pouvoir, qui se sont rapidement propagés à l'ensemble de l'Iran.(©AFP / 02 janvier 2018 19h20)