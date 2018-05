Paris - Le président iranien Hassan Rohani a dit à Emmanuel Macron mercredi qu'il "fera tout pour rester dans l'accord" sur le nucléaire, mais réclamé aux Européens des garanties très rapidement, montrant que leurs entreprises continueront à travailler avec l'Iran, a indiqué l'Elysée.Lors d'un entretien téléphonique de plus d'une heure, les deux présidents sont convenus de mettre en place "sans délai" des "groupes de travail" entre Europe et Iran sur les moyens de présenter dans les semaines à venir "de premières garanties que lui-même pourrait exposer au peuple iranien pour le convaincre de rester dans l'accord", et "pour continuer à mener des activités économiques en Iran", a précisé la présidence française.(©AFP / 09 mai 2018 18h48)