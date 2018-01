Iran: Rohani demande à Macron d'agir contre "les terroristes" basés en France

Téhéran - Le président iranien Hassan Rohani a demandé mardi à son homologue français Emmanuel Macron de prendre des mesures contre les activités d'un "groupe terroriste" iranien basé en France et impliqué selon lui dans les récentes manifestations en Iran, a rapporté la télévision d'Etat."Nous critiquons le fait qu'un groupe terroriste ait une base en France et agisse contre le peuple iranien et encourage la violence. Nous attendons du gouvernement français qu'il agisse contre ce groupuscule terroriste", a déclaré le président iranien lors d'une conversation téléphonique, dans une claire allusion aux Moudjahidine du peuple.Les autorités iraniennes accusent les Moudjahidine du peuple, qualifiés par le pouvoir iranien d'hypocrites (monafeghines) d'alimenter les violences et d'être liés à l'Arabie saoudite, rivale régionale de l'Iran.La demande de M. Rohani intervient au sixième jour d'un mouvement de contestation marqué par des violences meurtrières et des centaines d'arrestations dans son pays.Le général Rassoul Sanaïrad, l'adjoint politique du chef des puissants Gardiens de la révolution, a affirmé mardi que le groupe Moudjahidine du peuple "avait été chargé par les Al-Saoud (la dynastie qui règne sur l'Arabie saoudite) et certains pays européens de créer de l'insécurité", selon l'agence Tasnim.Enfin, le vice-gouverneur de Téhéran a affirmé qu'aucun incident n'avait été signalé mardi soir à Téhéran, selon l'agence Isna.La capitale iranienne a connu de petites manifestations les trois nuits précédentes avec à chaque fois quelques centaines de personnes lançant des slogans contre le pouvoir dans le quartier de l'université dans le centre de Téhéran.(©AFP / 02 janvier 2018 19h21)