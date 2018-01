Iran: Trump dénonce un régime "brutal et corrompu"

Washington - Le président américain Donald Trump a dénoncé mardi le régime "brutal et corrompu" au pouvoir en Iran, au sixième jour d'un mouvement de contestation marqué par des violences."Les Iraniens agissent enfin contre le régime iranien brutal et corrompu", a lancé M. Trump dans un tweet matinal."Le peuple a peu de nourriture, une forte inflation et pas de droits de l'homme", a ajouté le locataire de la Maison Blanche qui multiplie les attaques contre Téhéran depuis le début des troubles.Lundi, il avait estimé que "le temps du changement" était venu dans ce pays dont il dénonce régulièrement le comportement depuis son arrivée au pouvoir il y a un an.Au total, 21 personnes -dont 16 manifestants- ont été tuées depuis le début jeudi des rassemblements contre les difficultés économiques et le pouvoir, qui ont commencé à Machhad (nord-est) pour se propager rapidement à l'ensemble de l'Iran.Dénonçant une nouvelle fois l'accord conclu en 2015 par son prédécesseur démocrate Barack Obama avec Téhéran concernant son programme nucléaire, M. Trump a estimé que ce dernier avait "bêtement donné" au régime des fonds qui sont allés "au terrorisme et dans leurs +poches+".Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, est sorti mardi de son silence pour accuser les "ennemis" de l'Iran de s'unir pour porter atteinte au régime.(©AFP / 02 janvier 2018 12h45)