Iran: Washington et les Européens travaillent sur des garanties supplémentaires

Vienne - Les Etats-Unis et leurs alliés européens ont eu de "très bonnes" discussions en vue de s'entendre sur des garanties supplémentaires demandées à l'Iran, au-delà de l'accord de 2015 sur le nucléaire suspendu à un ultimatum de Donald Trump, a déclaré vendredi un haut responsable américain.L'Iran et les grandes puissances étaient réunis vendredi à Vienne pour faire le point sur cet accord nucléaire iranien soumis aux critiques virulentes du président américain et qui n'a jamais semblé aussi menacé.M. Trump, pour qui il s'agit d'un des pires accords jamais accepté par les États-Unis, a donné jusqu'au 12 mai aux Européens pour remédier aux "terribles lacunes" de ce texte conclu en 2015, faute de quoi Washington en sortira et réintroduira des sanctions contre l'Iran.Un haut responsable au département d'Etat, Brian Hook a indiqué vendredi à Vienne que les Etats-Unis cherchaient à conclure avec les Européens un accord "supplémentaire" à celui de juillet 2015.Cet accord concernerait le programme de missiles balistiques de l'Iran, ses activités régionales au Moyen-Orient, l'expiration de certaines parties de l'accord sur le nucléaire prévue à partir de 2026 et des inspections plus strictes de l'ONU, a déclaré M. Hook."Nous prenons les choses semaine après semaine, nous avons de très bonnes discussions à Londres, Paris et Berlin", a déclaré à la presse M. Hook, qui était directeur de la stratégie du secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson limogé cette semaine par Donald Trump.Ce départ de Rex Tillerson, qui plaidait pour que les États-Unis continuent d'adhérer à l'accord historique de 2015, renforce les incertitudes. Son successeur Mike Pompeo, jusqu'alors directeur de l'Agence centrale du renseignement américaine (CIA), est partisan d'une ligne dure face à l'Iran.Les grandes puissances signataires du texte avec l'Iran et les Etats-Unis (Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) considèrent l'accord comme une victoire historique pour la non-prolifération nucléaire après plus de dix ans de tensions.L'accord entré en vigueur en janvier 2016 est destiné à garantir le caractère strictement pacifique du programme nucléaire iranien et a permis une levée des sanctions internationales.Téhéran répète inlassablement qu'il est hors de question de changer une virgule du texte. L'Iran affirme n'avoir jamais cherché à se doter de l'arme atomique, mais a averti que le pays pourrait rapidement reprendre ses activités d'enrichissement d'uranium si l'accord était abandonné.(©AFP / 16 mars 2018 18h16)