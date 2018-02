Iran: critiques contre la gestion de l'affaire de l'écologiste mort en prison

Un ex-ministre iranien des Renseignements a critiqué dimanche la gestion de l'affaire de la mort en prison d'un écologiste accusé d'espionnage, réclamant que le dossier soit traité par un "service compétent".Les propos de M. Younessi constituent une rare illustration de la guerre feutrée entre les différents services de Renseignement iraniens qui agissent de manière indépendante les uns des autres.A la tête du ministère des Renseignements dans le gouvernement du président réformateur Mohammad Khatami entre 2000 et 2005, l'ancien ministre était interrogé par le quotidien gouvernemental Iran sur la mort en détention de Kavous Seyed Emami.Cet écologiste de 63 ans est mort en prison ce mois-ci après avoir été arrêté en janvier avec sept autres membres de son ONG sous des accusations d'"espionnage"."Ce dossier doit être remis au ministère des Renseignements pour poursuivre l’enquête", a déclaré M. Younessi, actuellement assistant spécial du président Hassan Rohani pour les affaires des minorités religieuses."Car dans (...) les conditions actuelles, même si les personnes arrêtées sont effectivement condamnées pour espionnage, il sera difficile de convaincre l’opinion publique", a-t-il ajouté.M. Younessi n'a pas précisé quel service était à l'origine des arrestations des écologistes mais les Gardiens de la révolution, l'armée d'élite du pays, possèdent leurs propres services de renseignements qui agissent de manière indépendante du gouvernement.Les autorités ont affirmé que Kavous Seyed Emami s'était suicidé en prison mais des membres de sa famille ont mis en doute cette version, indiquant par ailleurs qu'ils ont été menacés par les services de sécurité.M. Younessi a comparé cette affaire au dossier de Zahra Kazemi, une photographe irano-canadienne morte en prison en juillet 2003 dans des circonstances controversées. Elle avait été arrêtée pour avoir pris des photos de la prison d'Evine, dans le nord de Téhéran."Le procureur de l'époque insistait pour dire qu'elle était une espionne", selon M. Younessi, faisant référence à Saïd Mortazavi, condamné l'an dernier à un an de prison dans une autre affaire concernant des manifestants morts en prison en 2009."Nous avons confié la mission à deux experts du contre-espionnage du ministère d'interroger cette femme dans un hôtel et ils avaient conclu qu'elle n'était pas une espionne", a-t-il affirmé.Ignorant cet avis, M. Mortazavi avait remis le dossier à la police, a-t-il poursuivi.Selon M. Younessi, Mme Kazemi, alors âgée de 54 ans, est morte à la suite d'une hémorragie provoquée lors d'incidents pendant son arrestation.Cette version va cependant à l'encontre de celle du gouvernement réformateur de l'époque qui avait affirmé que c'était en prison qu'elle avait été frappée --un point de vue partagé par sa famille et son avocat soutenant qu'elle avait été torturée et agressée sexuellement.La justice avait pour sa part affirmé dans un premier temps qu'elle était morte d'un accident vasculaire cérébral et, plus tard, qu'elle s'était blessée lors d'une chute.Un agent des Renseignements accusé de son meurtre avait été acquitté en 2005.Selon M. Younessi, la gestion de cette affaire avait nui à la réputation de l'Iran sur la scène internationale."Pour avoir mal réagi, avec obstination, et pour avoir (...) politisé l'affaire, la République islamique s'est imposée un lourd coût politique", a-t-il indiqué.Cette affaire a dégradé les relations entre le Canada et l'Iran pendant des années.(©AFP / 25 février 2018 17h46)