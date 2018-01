Iran: deux manifestants tués dimanche soir par balles (officiel)

Téhéran - Deux manifestants ont été tués dimanche soir dans les protestations antigouvernementales dans la ville d'Izeh dans le sud-ouest de l'Iran, a déclaré le député local Hedayatollah Khademi cité par l'agence Ilna proche des réformateurs."Des habitants d'Izeh ont manifesté comme ailleurs dans le pays contre les difficultés économiques, malheureusement, deux personnes ont été tuées et d'autres blessées (...) Je ne sais pas si les tirs provenaient des forces de l'ordre ou des manifestants", a dit M. Khademi.Dimanche soir, deux autres personnes ont péri dans la ville de Doroud (ouest) dans un incident lié indirectement aux manifestations. Des protestataires se sont emparés d'un camion de pompiers et l'ont lâché du haut d'une pente. Il a percuté leur véhicule et "les deux passagers ont été tués", a déclaré le préfet de la ville à la télévision d'Etat.Deux autres personnes avaient été tuées samedi soir dans cette même ville, mais le vice-gouverneur de la province avait affirmé que les forces de l'ordre n'avaient pas tiré sur les manifestants.Les violences de dimanche soir ont eu lieu malgré un appel du président Hassan Rohani au calme tout en condamnant les violences.Les manifestations contre la vie chère et le pouvoir ont commencé jeudi en Iran.(©AFP / 01 janvier 2018 08h48)