Iran: deux personnes tuées dans les protestations (média officiel)

Téhéran - Deux personnes ont été tuées lors d'affrontements dans la ville de Doroud (ouest) samedi soir, a déclaré le vice-gouverneur de la province de Lorestan à la télévision d'Etat."Il y a eu une manifestation illégale samedi soir et un certain nombre de personnes sont descendues dans la rue et (...) malheureusement, deux citoyens ont été tués dans les affrontements", a déclaré Habibollah Khojastehpour.Il a accusé les "groupes hostiles et les services de renseignements étrangers d'être derrière les troubles".Selon un canal Telegram des Gardiens de la révolution, "des gens ayant des armes de chasse et de guerre sont venus parmi les protestataires et ont tiré à l'aveuglette sur les gens et contre la préfecture"."Notre objectif était de mettre fin pacifiquement aux protestations mais en raison de la présence de certains individus et groupes, cet incident s'est produit et deux personnes ont été tuées", a encore déclaré M. Khojastehpour.De nombreux habitants de la province de Lorestan possèdent traditionnellement des armes, y compris de guerre.(©AFP / 31 décembre 2017 07h30)