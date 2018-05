Iran: la France doit garantir l'accord avec ses partenaires européens

Paris - Le Parti socialiste a dénoncé mercredi la "décision unilatérale" de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, que la France doit désormais tenter de "garantir" avec ses partenaires européens plutôt que de "s'essayer à une +diplomatie de la séduction+"."En annonçant sa décision de dénonciation par les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, le président Trump prend une responsabilité historique" et démontre que "les États-Unis n'assument plus aujourd'hui le rôle d'une puissance utile aux grandes affaires du monde", a déploré le PS dans un communiqué diffusé tard mercredi soir."Le monde sera désormais moins sûr et la déstabilisation de la région plus grande encore", juge le parti, qui "dénonce cette décision unilatérale".Il rappelle que l'accord iranien était "intervenu après de longues et difficiles négociations", qu'"il fixe un cadre robuste, notamment à travers un régime d'inspections internationales", et que "la France avait pris toute sa part dans ces négociations, en particulier à travers l'implication personnelle de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de François Hollande, pour aboutir à l'accord de Genève"."Dans ce monde nouveau et dangereux où l'essentiel est en jeu, plutôt que de s'essayer à une +diplomatie de la séduction+ dont rien à ce jour n'a prouvé l'efficacité sur l'accord iranien - ni sur le commerce international ou sur le respect de l'accord de Paris sur le climat - il est urgent de rechercher avec nos partenaires européens à garantir l'application de cet accord avant que l'escalade et la surenchère ne l'emportent sur la raison", plaide le Parti socialiste.(©AFP / 09 mai 2018 06h20)