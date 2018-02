Iran: la famille d'un écologiste mort en prison demande une autopsie

La famille d'un universitaire et écologiste irano-canadien mort en prison a demandé une autopsie, a annoncé mardi son avocat, rejetant des déclarations de responsables selon lesquels elle avait admis son "suicide".Universitaire et écologiste irano-canadien de 63 ans, Kavous Seyed Emami était le directeur de la Fondation pour la faune persane, qui œuvre à la protection des espèces menacées en Iran.Il avait été arrêté le 24 janvier et sa famille a été informée vendredi de son "suicide" en prison."La famille (de Seyed Emami) a soumis une demande en vue d'une autopsie", a annoncé son avocat Arash Keikhosravi au journal réformateur Shargh.Le procureur de Téhéran, Abbas Jafari-Dolatabadi, a confirmé dimanche la mort de l'universitaire. "Il s'est malheureusement suicidé en prison", a-t-il indiqué à l'agence Ilna.Lundi, le chef de la Commission pour la politique étrangère et la sécurité nationale du Parlement, Alaeddine Bouroujerdi, avait indiqué que la famille de Seyed Emami avait visionné un film à partir de sa cellule et admis les explications officielles sur son "suicide"."Dans ce film, on voit Seyed Emami enlever sa chemise et se préparer à se donner la mort" a dit M. Bouroujerdi.Mais l'avocat de la famille a indiqué au journal Shargh qu'il ne pouvait confirmer les propos du parlementaire iranien et qu'il n'existait pas "suffisamment de preuves" sur un suicide de l'universitaire.Ramin, le fils de Seyed Emami, a indiqué quand à lui sur Instagram que la famille avait déposé une plainte sur la mort de son père.Selon Ramin, un musicien réputé, la famille doit recevoir le corps mardi et des funérailles sont prévues dans le village d'Ammameh, à 40 km au nord de Téhéran.Le gouvernement canadien a exhorté lundi l'Iran à lui fournir des explications sur le décès en prison de Seyed Emami.(©AFP / 13 février 2018 09h19)