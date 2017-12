Iran: le gouvernement agira contre ceux qui "utilisent la violence et créent du désordre" (ministre)

Téhéran - Le ministre iranien de l'Intérieur, Abdolreza Rahmani Fazli, a mis en garde dimanche matin ceux qui "utilisent la violence et créent du désordre" après une nouvelle nuit de violence à travers le pays."Ceux qui détruisent les biens publics, créent du désordre et agissent dans l'illégalité doivent répondre de leurs actes et payer le prix. Nous agirons contre les violences et ceux qui provoquent la peur et la terreur", a déclaré M. Rahmani Fazli à la télévision d'Etat.Selon l'agence Ilna, proche des réformateurs, "80 personnes ont été arrêtées à Arak (centre) alors que trois ou quatre personnes ont été blessées" dans les violences qui ont touché la ville samedi soir."Des individus ont tenté d'attaquer des bâtiments publics mais n'ont pas réussi (...) la situation de la ville est sous contrôle", a déclaré un responsable local cité par Ilna, qui n'a pas donné son identité.Selon des vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux, des manifestations ont eu lieu dans de nombreuses villes du pays.Il est difficile de vérifier l'authenticité de ces vidéos.L'internet sur les réseaux de téléphonie mobile qui a été coupé samedi soir a été rétabli dans la nuit.(©AFP / 31 décembre 2017 06h06)