Iran: le gouvernement demande de ne pas participer à des "rassemblements illégaux"

Téhéran - Le ministre iranien de l'Intérieur a demandé samedi à la population de ne pas participer à des "rassemblements illégaux" après deux jours de manifestations contre le pouvoir et la vie chère dans une dizaine de villes de province."Nous demandons à la population de ne pas participer aux rassemblements illégaux. Jusque-là, les forces de l'ordre et le pouvoir judiciaire ont essayé de les gérer pour qu'il n'y ait pas de problème", a déclaré Abdolreza Rahmani Fazli, cité par l'agence Isna."Si des gens veulent organiser des rassemblements, ils doivent faire la demande et obtenir l'autorisation", a-t-il affirmé en précisant qu'il avait reçu des informations "sur des appels sur des réseaux sociaux à participer à des rassemblements".La télévision iranienne a pour la première fois évoqué samedi les protestations de jeudi et vendredi, en montrant des images et en affirmant qu'il fallait entendre "les revendications légitimes" de la population. Mais elle a également dénoncé les médias et les groupes "contre-révolutionnaires" basés à l'étranger qui cherchent à exploiter ces rassemblements.Au total, le nombre des manifestants est resté limité à plusieurs centaines mais c'est la première fois depuis 2009 qu'autant de villes iraniennes ont été touchées par de telles protestations sociales.(©AFP / 30 décembre 2017 11h14)