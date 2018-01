Iran: les réformateurs condamnent "les violences" et la "duperie" des Etats-Unis

Téhéran - Le principal groupe réformateur, présidé par l'ex-président Mohammad Khatami, a condamné mardi les violences commises dans les protestations des derniers jours et la "profonde duperie" des Etats-Unis, dans un communiqué publié par les médias."Les fauteurs de trouble ont profité des rassemblements et des protestations pacifiques pour (...) détruire les biens publics et insulter les valeurs sacrées religieuses et nationales", affirme le communiqué de l'Association des religieux combattants.Les réformateurs soutiennent et participent au gouvernement du président modéré Hassan Rohani."Les ennemis jurés du peuple iranien, à leur tête les Etats-Unis et leurs agents, (...) ont soutenu et encouragé les fauteurs de troubles et les actions violentes, ce qui montre la profonde duperie de ceux qui prétendent défendre la démocratie et le peuple iranien", ajoute le texte.Le groupe demande également aux dirigeants iraniens de prendre des mesures pour "régler les problèmes économiques des gens et répondre à leurs revendications justes".L'ex-président Khatami (au pouvoir de 1997 à 2005), accusé par le pouvoir d'avoir soutenu le mouvement de contestation de 2009 contre la réélection contestée de l'ex-président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad, est soumis à des restrictions. Les médias n'ont pas le droit de citer son nom et publier sa photo.(©AFP / 02 janvier 2018 15h08)