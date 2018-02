Iran: mesures pour contrer l'érosion du rial face au dollar

La banque centrale d'Iran a annoncé jeudi des mesures visant à enrayer la chute du rial iranien sur le marché des changes.Les banques iraniennes sont ainsi autorisées à ouvrir pendant une durée de deux semaines des comptes de dépôt à terme d'un an, en rials, servant un taux d'intérêt à 20%, contre 15% précédemment, indique la banque dans un communiqué.Cette mesure est destinée à encourager les Iraniens à conserver leurs rials plutôt que d'acheter des dollars ou d'autres devises.Le rial a perdu environ 25% de sa valeur face au dollar des États-Unis en six mois. Depuis plusieurs jours, la baisse de la monnaie nationale a été accentuée par une forte hausse de la demande de dollars émanant d'Iraniens inquiets de voir leur pouvoir d'achat continuer de baisser dans le sillage de la chute du rial.La banque centrale a également annoncé la vente de pièces d'or à des prix censés être attrayants pour permettre de détourner une partie de la demande de dollars vers le métal jaune, valeur refuge par excellence.La police de Téhéran a arrêté mercredi une centaine de revendeurs de devises, accusés de perturber le marché des changes.Selon le quotidien gouvernemental Iran, les autorités ont aussi fermé les comptes bancaires de 775 "perturbateurs du marché des changes" qui avaient des mouvements de capitaux d'un total de 200.000 milliards de rials (un peu plus de quatre milliards de dollars).Après les arrestations et les mesures annoncées par la Banque centrale, le rial s'est légèrement redressé jeudi face au dollar et s'échangeait autour de 47.200 rials pour un dollar en fin de journée contre 48.400 rials la veille.En 2010, un dollar valait 10.000 rials mais le durcissement des sanctions américaines et européennes contre le programme nucléaire iranien à partir de fin 2011 a fait dégringoler la valeur de la monnaie iranienne.Dans un entretien accordé jeudi à l'AFP, le vice-président iranien chargé de la planification et du budget, Mohammad Bagher Nobakht, a évoqué les difficultés du gouvernement à rapatrier en Iran l'intégralité des devises provenant des exportations de pétrole du pays."Certains pays comme l’Inde et la Chine ont fixé des conditions pour que nous recevions une partie de nos revenus pétroliers sous forme de produits de ces pays. D’une manière générale, les choses ne sont pas très fluides mais la situation est meilleure que du temps des sanctions", a-t-il dit."Notre principal problème est le très lourd climat créé par les États-Unis pour les banques européennes qui n’osent pas travailler avec nous", a-t-il dit.En permettant la suspension d'une partie des sanctions étrangères contre la République islamique, l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en juillet 2015 avait crée l'espoir, en Iran, d'une amélioration de la situation économique, de l'arrivée d'investisseurs étrangers et surtout d'une revalorisation de la monnaie nationale.L'accession au pouvoir en janvier 2017 du président américain Donald Trump, qui ne cesse de dénoncer l'accord nucléaire et a durci la position américaine à l'égard de Téhéran, a cependant fortement découragé les investisseurs étrangers et les grandes banques internationales.Des responsables gouvernementaux, dont le président Hassan Rohani, ont tenté ces dernières semaines de rassurer la population au sujet du rial mais les autorités ont été critiquées pour leur passivité et l'absence de mesures concrètes.(©AFP / 15 février 2018 17h06)