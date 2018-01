Iran: neuf morts dans des troubles nocturnes (TV)

Neuf personnes, dont six manifestants, un enfant, un policier et un membre des Gardiens de la révolution -l'armée d'élite du régime- ont été tuées dans la nuit dans le centre de l'Iran lors de violences liées au mouvement de contestation qui secoue le pays depuis jeudi, a rapporté mardi la télévision d'Etat.Les six manifestants ont été tués dans des affrontements avec les forces de l'ordre alors qu'ils tentaient de prendre d'assaut un poste de police de la ville de Qahderijan, dans la province d'Ispahan, a précisé la source.(©AFP / 02 janvier 2018 08h12)