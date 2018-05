Iran/nucléaire: Netanyahu "soutient totalement" la décision "courageuse" de Trump

Jérusalem - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit mardi "soutenir totalement" la décision "courageuse" du président américain Donald Trump de désengager son pays de l'accord nucléaire avec l'Iran."Israël soutient totalement la décision courageuse prise aujourd'hui par le président Trump de rejeter le désastreux accord nucléaire" avec la République islamique, a dit M. Netanyahu en direct sur la télévision publique dans la foulée immédiate de la déclaration de M. Trump.Le Premier ministre israélien, dont le pays se voit comme la cible désignée d'un Iran doté de l'arme nucléaire, est l'un des plus ardents détracteurs de l'accord de 2015.M. Netanyahu a rappelé s'être opposé à l'accord "depuis le début" parce que "non seulement cet accord ne bloque pas la voie de l'Iran vers la bombe, mais il lui ouvre la voie vers un arsenal complet de bombes nucléaires, et ceci en l'espace de quelques années".Il a affirmé que la levée des sanctions accompagnant la mise en oeuvre de l'accord avait produit des "résultats désastreux"."L'accord n'a pas fait reculer le risque de la guerre, il l'a rapproché, l'accord n'a pas limité les agissements agressifs de l'Iran, il les a formidablement augmentés" dans toute la région, a-t-il déclaré.(©AFP / 08 mai 2018 19h00)