Iran/nucléaire: l'Arabie saoudite "soutient et salue" la décision de Trump

Ryad - L'Arabie saoudite, rival régional de l'Iran et grand allié des Etats-Unis, a dit mardi qu'elle "soutenait et saluait" la décision du président américain Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien."Le royaume soutient et salue les démarches annoncées par le président américain en vue d'un retrait de l'accord nucléaire (...) et du rétablissement des sanctions économiques contre l'Iran", a indiqué le ministère saoudien des Affaires étrangères.Le président américain Donald Trump a annoncé mardi le retrait de son pays de l'accord historique sur le nucléaire iranien signé en 2015 entre l'Iran et six grandes puissances.Ryad accuse Téhéran de "tirer profit des revenus générés par la levée des sanctions pour déstabiliser la région", selon le ministère des Affaires étrangères.L'Arabie saoudite et l'Iran, deux poids lourds du Moyen-Orient, sont à couteaux tirés depuis des années. Les deux pays soutiennent notamment des camps opposés en Syrie, au Yémen et au Liban.(©AFP / 08 mai 2018 19h52)