Iran: pas "acceptable" que les Etats-Unis soient le "gendarme économique de la planète" (ministre français)

Paris - Il n'est "pas acceptable" que les Etats-Unis se placent en "gendarme économique de la planète", a affirmé mercredi le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire sur la radio France Culture après la décision de Donald Trump de rétablir les sanctions visant l'Iran.En annonçant cette décision, M. Trump avait précisé que les entreprises étrangères auront entre trois et six mois "sortir" d'Iran avant d'être frappées à leur tour par des mesures punitives leur barrant l'accès aux marchés américains.Jugeant que le retrait américain de l'accord nucléaire était "une erreur" pour la sécurité internationale mais aussi du point de vue économique, le ministre a observé que cette décision aurait des "conséquences" pour les entreprises françaises, telles que Total, Sanofi, Renault ou encore Peugeot."En deux ans, la France avait multiplié par trois son excédent commercial avec l'Iran", a souligné M. Le Maire. Or la décision américaine impose aux entreprises étrangères des "délais très courts de l'ordre de six mois" pour se retirer de l'Iran, a noté M. Le Maire.Cela va "poser des difficultés à toutes les entreprises européennes (...) mais plus important encore que le problème économique, c'est le problème de principe, d'avoir des sanctions extraterritoriales", a-t-il jugé.Le ministre a annoncé qu'il aurait "un entretien téléphonique d'ici la fin de la semaine avec le secrétaire au Trésor américain Steve Mnuchin pour étudier avec lui quelles sont les possibilités" pour éviter ces sanctions.Parmi les solutions envisagées, il a évoqué des clauses d'antériorité et des "exemptions".Il doit aussi en parler avec ses homologues européens "pour voir quelle réaction nous pouvons avoir face à ces sanctions".(©AFP / 09 mai 2018 07h04)