Iran: plaidoyer pour des réformes "avant qu'il ne soit trop tard"

Une figure en disgrâce du mouvement réformateur iranien a appelé mardi le guide suprême de la République islamique à engager, "avant qu'il ne soit trop tard", des "réformes structurelles" afin de répondre au mécontentement populaire qui s'est exprimé lors de récents troubles.Mehdi Karoubi, candidat malheureux à la présidentielle de 2009 et qui vit en résidence surveillée depuis 2011, livre ce plaidoyer dans une lettre ouverte au vitriol adressée à l'ayatollah Ali Khamenei, détenteur de la réalité du pouvoir en Iran."Je vous exhorte, avant qu'il ne soit trop tard, à ouvrir la voie à des réformes structurelles du système en posant un diagnostic précis de la situation politique, économique et extérieure du pays et en réexaminant les politiques menées au cours des dernières décennies", écrit M. Karoubi dans ce texte publié sur un site internet réformateur bloqué en Iran par les autorités.Dans son long texte, M. Karoubi, 80 ans, revient sur les troubles ayant touché autour du Nouvel An plusieurs dizaines de villes iraniennes.Selon les autorités, 25 personnes ont été tuées dans ces violences lors de manifestations non autorisées contre le pouvoir (notamment celui de M. Khamenei), les difficultés économiques et la corruption. Mardi, le ministre de l'Intérieur, Abdolreza Rahmani Fazli, a déclaré que "moins de 300" personnes arrêtées pendant ces troubles étaient encore détenues."Prêtez attention aux raisons de ces manifestations", et "au lieu de répéter" que les contestataires ont "des liens avec l'ennemi", "écoutez tout ce qu'ils ont à dire", écrit M. Karoubi, exhortant M. Khamenei à "ordonner la remise en liberté de toutes les personnes emprisonnées" du fait des récents troubles.M. Khamenei est devenu guide suprême en 1989 après la mort de l'ayatollah Khomeiny, fondateur de la République islamique. Avant cela, il avait été président, de 1981 à 1989.M. Karoubi a été l'un des principaux meneurs de la contestation - durement réprimée - des résultats de l'élection présidentielle de 2009 ayant reconduit à son poste le populiste ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad.Dans sa lettre, il appelle le guide a "reconnaître sa responsabilité" dans "la situation actuelle du pays, en matière politique, économique, culturelle et sociale".Il dénonce par ailleurs l'emprise des Gardiens de la Révolution (l'armée idéologique de la République islamique, placée sous l'autorité de M. Khamenei) dans la sphère politique, économique et sécuritaire.Compte tenu de la situation du pays, estime M. Karoubi, "il est naturel que les masses et les classes populaires [...] se transforment en baril de poudre".(©AFP / 30 janvier 2018 15h41)