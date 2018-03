Iran: quatre "terroristes" tués en attaquant un poste militaire

Téhéran - Quatre "terroristes" infiltrés à partir d'"un pays voisin" ont été tués en attaquant un poste militaire en Iran, dans une zone frontalière du Pakistan, a déclaré lundi un général iranien.Cette annonce faite à la télévision d'État par le général de brigade Mohammad Marani, commandant au sein de la force terrestre des Gardiens de la Révolution, revoit à la hausse le bilan de trois assaillants tués rendu public plus tôt dans un communiqué des Gardiens, l'armée idéologique du régime.Selon les Gardiens, l'attaque a eu lieu dimanche dans le sud-est de l'Iran, dans la zone de Saravan, ville de la province du Sistan-Balouchistan située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière pakistanaise.Selon le communiqué des Gardiens, deux bassidji (miliciens affiliés au corps des Gardiens) ont été blessés en repoussant l'attaque, dans laquelle un des assaillants a été tué en actionnant une veste explosive.Sans citer le Pakistan, le général Marani a déclaré que les "terroristes" avaient "utilisé le sol d'un pays voisin" pour mener leur attaque.Par le passé, l'Iran a reproché au Pakistan de soutenir un groupe jihadiste, Jaïch al-Adl, accusé par les autorités de Téhéran d'être lié à Al-Qaïda et d'avoir mené de nombreuses opérations armées au Sistan-Balouchistan.Les affrontements armés entre forces de l'ordre et divers groupes criminels ou "terroristes" sont fréquents au Sistan-Balouchistan, province déshéritée majoritairement sunnite et baloutche.La population iranienne est chiite à 90% et majoritairement d'ethnie perse (aux deux tiers environ).De 2005 à 2010, le Sistan-Balouchistan a été déstabilisé par une rébellion menée par un groupe baloutche sunnite, Joundallah ("Soldats d'Allah"), dont les activités ont pratiquement cessé après l'exécution de son chef, mi-2010.(©AFP / 12 mars 2018 12h30)