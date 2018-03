Iran: un député critique le retour en sélection d'un footballeur ayant joué contre Israël

Un député conservateur iranien a critiqué dimanche la Fédération de football de son pays pour avoir autorisé le retour de la vedette Masoud Shojaei en sélection nationale malgré sa participation à un match contre une équipe israélienne l'an dernier.Masoud Shojaei, 33 ans, capitaine de l'équipe nationale, et son coéquipier Ehsan Haji Safi ont tous deux été critiqués en Iran après leur apparition en août 2017 avec leur club grec du Panionios face au club israélien du Maccabi Tel-Aviv, lors des qualifications pour la Ligue Europa.Le vice-ministre des Sports, Mohammad Reza Davarzani, avait affirmé à l'époque que le duo serait banni à vie de la sélection. Téhéran estime en effet que participer à une rencontre sportive contre des athlètes israéliens équivaut à une reconnaissance de l'Etat hébreu et à un abandon de la cause palestinienne.Mais Haji Safi n'a jamais été exclu tandis que Shojaei y a fait son retour vendredi à l'occasion d'un match contre la Tunisie, que l'Iran a perdu 1-0 à Radès, près de Tunis."Accueillir à nouveau Masoud Shojaei dans l'équipe nationale de football - après qu'il eut concouru contre le régime sioniste - prouve que la Fédération n'a pas pris de mesures sérieuses sur cette question", a déclaré le député conservateur Mohammad Ali Poormokhtar dans une interview à l'agence de presse Fars.M. Poormokhtar a assuré que le ministre des Sports serait interrogé sur cette question.Lors d'une conférence de presse avant le match contre la Tunisie, Shojaei s'est dit "très heureux d'être membre de cette équipe, même si la liste finale (pour la Coupe du Monde en Russie) n'a pas encore été annoncée".L'Iran ne peut pas admettre officiellement qu'il interdit aux joueurs d'apparaître contre les Israéliens, des règles internationales strictes interdisant l'ingérence politique dans le sport.Le débat est revenu dans l'actualité ces dernières semaines lorsque le lutteur Alireza Karimi Mashiani a été exclu de toute compétition internationale pendant six mois pour avoir volontairement perdu un combat en novembre lors des Mondiaux en Pologne afin d'éviter un adversaire israélien au tour suivant.Le chef de la fédération de lutte iranienne a démissionné le mois dernier, déplorant le fait que les jeunes athlètes étaient obligés de mentir et que les autorités leur faisaient payer le prix de leurs politiques.L'Iran doit disputer un nouveau match amical de football mardi à Téhéran face à l'Algérie.(©AFP / 25 mars 2018 14h34)