Irlande: Adams passe la main à une nouvelle génération du Sinn Féin

Gerry Adams a officiellement cédé les rênes du Sinn Féin à sa dauphine Mary Lou McDonald, samedi à Dublin, devant plus de 2,000 personnes lors d'un congrès spécial du parti nationaliste irlandais qu'il a dirigé pendant plus de 34 ans.Ovationné à plusieurs reprises, Gerry Adams, réélu une dernière fois à la tête de son parti en novembre, avait annoncé son intention de laisser rapidement la place à une nouvelle génération.La transition se fait en douceur puisque c'est son ex-bras droit, Mary Lou McDonald, élue d'office faute de concurrents, qui lui succède après avoir passé près de dix ans à ses côtés en tant que vice-présidente."Afin de dissiper les doutes, ce n'est pas un couronnement", a clamé Mary Lou McDonald quelques instants après avoir été formellement élue présidente par une marée de mains levées.Tandis que certains le voyaient rester dans l'ombre, Gerry Adams a assuré qu'il se retirait définitivement, affirmant qu'il ne briguera pas de nouveau mandat au parlement irlandais et qu'il ne sera pas candidat à la présidence irlandaise comme certains lui en prêtaient l'intention.Incarnation historique du combat pour la réunification de l'Irlande, Gerry Adams reste mondialement connu et controversé pour ses rapports présumés avec l'Armée républicaine irlandaise (IRA), auteure de nombreux attentats sanglants contre la présence britannique entre les années 1960 et 90.Qualifié de meurtrier par les familles de victimes de l'IRA, il est tout autant perçu comme un artisan de la paix qui s'est installée progressivement en Irlande du Nord depuis vingt ans.Mary Lou McDonald a rendu hommage à son "mentor", en déclarant que sans lui "il n'y aurait pas d'accord de paix du Vendredi Saint". Et d'ajouter qu'il fallait poursuivre le travail de réconciliation.L'avènement de McDonald, 48 ans, sans lien direct avec le groupe paramilitaire, marque une étape symbolique pour le Sinn Féin, bien que la nouvelle présidente soit accusée de suivre la ligne traditionnelle du parti envers l'IRA.Mais ses prises de position sur les inégalités sociales, en faveur des services publics ou de l'avortement concordent avec les orientations actuelles du Sinn Féin qu'elle incarne à présent. Elle s'est engagée notamment contre le changement climatique, pour l'Europe et en faveur du référendum prévu en mai pour libéraliser l'avortement.Habillée d'une veste verte, couleur de l'Irlande et du républicanisme, Mary Lou McDonald a réaffirmé les thèmes du parti, le présentant comme la formation "qui se bat pour les gens ordinaires", pourfendant l' "etablishment".Le Sinn Féin, devenu sous Gerry Adams la deuxième force politique en Irlande du Nord et la troisième en République d'Irlande, gagnant au fil des ans des dizaines d'élus à Dublin, Belfast, Londres et Bruxelles, aspire toujours à la réunification de l'île notamment en accédant aux responsabilités à Dublin et à Belfast."Notre but est de gagner, de gagner des élections, d'augmenter notre poids politique, de réaliser notre ambition d'être au gouvernement au Nord et au Sud, d'engranger des victoires politiques tous les jours et finalement d'aboutir à l'unité irlandaise", a martelé la nouvelle présidente.Capitalisant sur son discours anti-austérité, le Sinn Féin compte également sur sa ferme opposition au Brexit pour gagner davantage de voix, notamment en Irlande du Nord, qui avait voté à près de 56% contre la sortie de l'Union européenne.Mary Lou McDonald promet ainsi que "l'Irlande ne sera pas le dommage collatéral des jeux politiques et des errements des conservateurs de Londres".Gerry Adams, qui fut longtemps élu au parlement de Belfast et de Westminster, a encore redit tout récemment à l'agence de presse britannique PA qu'avec le Brexit "l'idée d'une Irlande unie est bien plus présente dans le débat".Pour la nouvelle présidente du Sinn Féin, l'objectif est maintenant de convaincre davantage l'électorat grâce à la nouvelle génération de leaders, dont les plus en vue l'entouraient samedi.(©AFP / 10 février 2018 18h16)