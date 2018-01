Irlande: Mary Lou McDonald succèdera à Gerry Adams à la tête du Sinn Féin

Le leader historique du Sinn Féin, Gerry Adams, a annoncé samedi que son bras droit Mary Lou McDonald lui succèderait à la présidence du parti irlandais, formation longtemps décrite comme la vitrine politique de l'IRA.Lors d'une réunion de la direction du parti à Belfast, Gerry Adams a annoncé que les nominations pour le poste étaient closes. Mary Lou McDonald était la seule candidate."Merci d'accueillir la présidente élue de notre parti, Mary Lou McDonald", a tweeté Gerry Adams.Mary Lou McDonald, 48 ans, vice-présidente du parti nationaliste, devrait être confirmée dans ses nouvelles fonctions lors d'un congrès extraordinaire, le 10 février.Tous les autres poids lourds du parti avaient décidé de ne pas se lancer dans la course à la présidence du parti ou avaient apporté leur soutien à Mary Lou McDonald, bras droit de Gerry Adams depuis des années.Après 34 ans passés à la tête du Sinn Féin, Gerry Adams avait annoncé en novembre dernier qu'il quitterait cette année la présidence du parti qu'il incarnait depuis 1983, au nom du renouvellement générationnel.Indissociable de la période des Troubles, les violences qui ont fait plus de 3500 morts sur trois décennies en Irlande du Nord en opposant les communautés unioniste et nationaliste, il avait déclaré vouloir laisser la place à de nouveaux visages, notamment pour permettre au parti de progresser en tant que force politique.(©AFP / 20 janvier 2018 13h10)