Israël a frappé plus de 35 cibles dans la bande de Gaza (armée)

Jérusalem - L'armée israélienne a annoncé mardi dans un communiqué avoir frappé plus de 35 cibles sur sept sites à Gaza en réaction aux tirs d'obus de mortier et de roquettes en provenance de l'enclave palestinienne."Nous venons de mener un raid important frappant plus de 30 cibles militaires différentes qui appartiennent à des organisations terroristes", a précisé le porte-parole de l'armée Jonathan Conricus, ajoutant que les frappes ont détruit un tunnel et différentes infrastructures militaires "appartenant au Hamas et au Jihad islamique".Selon lui, cette attaque palestinienne et la riposte israélienne sont les plus importantes depuis la fin de la guerre en 2014.Les tirs de 28 obus de mortier mardi n'ont été revendiqués par aucun groupe armé, mais l'armée israélienne les attribue au mouvement islamiste Hamas qui dirige la bande de Gaza et son allié le Jihad islamique."Le contrôle (de la situation) est du ressort du Hamas", a affirmé le porte-parole de l'armée israélienne, alors que plus tôt dans la matinée le Hamas accusait Israël d'être "entièrement responsable" de l'escalade en cours.La bande de Gaza est de nouveau en proie à une montée des tensions depuis le 30 mars et le début d'une mobilisation appelée la "grande marche du retour", qui a donné lieu à des affrontements meurtriers le long de la frontière entre Gaza et Israël.Au moins 121 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis cette date. La majorité ont péri dans des violences le long de la barrière de sécurité israélienne.Israël dit défendre ses frontières et accuse le Hamas de s'être servi de cette mobilisation pour notamment couvrir des tentatives d'attaques.(©AFP / 29 mai 2018 13h33)