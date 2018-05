Israël approuve la construction de 2.000 logements de colons en Cisjordanie

Jérusalem - Israël a approuvé mercredi la construction de 1.958 nouveaux logements pour colons en Cisjordanie occupée, a indiqué à l'AFP l'ONG israélienne la Paix Maintenant, opposée à l'occupation des Territoires palestiniens.C'est un peu moins que l'annonce initiale faite il y a quelques jours par le ministre de la Défense Avigdor Lieberman qui disait vouloir demander l'approbation finale à la construction "immédiate" de 2.500 nouveaux logements en Cisjordanie.Il s'agit du premier feu vert à la construction de logements de colons depuis le transfert controversé de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem le 14 mai, qui a provoqué la colère des Palestiniens, notamment lors de manifestations devant la barrière séparant la bande de Gaza d'Israël. Au moins 61 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens ce jour-là.Selon la Paix maintenant, sur les 1.958 logements, environ 700 ont été approuvés de manière définitive, et sortiront bientôt de terre. Le reste doit encore être soumis à d'autres autorisations.Le plan approuvé mercredi prévoit des constructions dans deux colonies existantes qui n'avaient auparavant pas l'aval des autorités, détaille l'ONG dans un communiqué.Au moins "1.500 logements" seront situés hors des blocs de colonies déjà existants et pourraient "être évacués dans le cadre d'un accord sur une solution à deux Etats", ajoute le communiqué.Selon la Paix maintenant, la construction dans les colonies a fait un bond depuis l'arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump, avec quelques 14.000 logements approuvés.Les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée sont illégales au regard du droit international et considérées par une grande partie de la communauté internationale comme faisant obstacle à la paix avec les Palestiniens, ce que conteste le gouvernement israélien.(©AFP / 30 mai 2018 15h39)