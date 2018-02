Israël: 4 soldats blessés dans une explosion à la frontière avec Gaza

Gaza (Territoires palestiniens) - Quatre soldats israéliens ont été blessés samedi lors d'une explosion à la frontière avec la bande de Gaza, selon l'armée qui a répliqué en tirant sur un poste d'observation dans l'enclave palestinienne.Il s'agit d'un des incidents les plus sérieux à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste Hamas, depuis la fin de la dernière guerre qui les a opposés à l'été 2014.L'explosion n'a pas été immédiatement revendiquée mais l'armée israélienne a accusé le Hamas d'être responsable de l'incident."Le Hamas organise régulièrement des émeutes et de prétendues 'manifestations' le long de la barrière avec Israël", a écrit sur Twitter le porte-parole de l'armée, Jonathan Conricus.Selon lui, l'engin explosif a été placé la veille, lors d'une de ces manifestations."Nous tenons le Hamas pour responsable de toute agression depuis Gaza", a-t-il ajouté.Plus tôt, l'armée israélienne avait indiqué dans un communiqué que quatre soldats avaient été blessés, dont deux "grièvement", dans l'explosion qui s'est produite aux abords de la barrière de sécurité.Un tank israélien a ensuite pris pour cible un poste d'observation à l'intérieur de la bande de Gaza, a-t-elle ajouté.Selon des sources de sécurité palestiniennes, le tir israélien s'est abattu à l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, et n'a pas fait de blessés.Israël et le Hamas observent un cessez-le-feu fragile depuis la fin de la guerre de 2014, la troisième dans la bande de Gaza depuis que le mouvement islamiste y a pris le pouvoir en 2007.Au début du mois, l'armée de l'air israélienne avait mené des raids sur le sud de la bande de Gaza après des tirs de roquettes depuis l'enclave contre le territoire israélien.(©AFP / 17 février 2018 18h09)