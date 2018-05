Israël/Gaza: le chef de la Ligue arabe demande "une enquête internationale"

Le Caire - Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a appelé jeudi à "une enquête internationale" sur les "crimes" des forces israéliennes dans la bande de Gaza, à l'ouverture au Caire d'une réunion extraordinaire de l'organisation panarabe.Organisée à la demande de l'Arabie saoudite, la réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères doit porter sur "l'agression israélienne contre le peuple palestinien" et le transfert par les Etats-Unis de leur ambassade en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem, selon la Ligue arabe.Les forces israéliennes ont tué lundi près de 60 manifestants palestiniens et blessé 2.500, lors de protestations et de heurts le long de la barrière de sécurité séparant Israël de la bande de Gaza, le jour même de l'inauguration à Jérusalem de l'ambassade américaine."Avec le transfert de l'ambassade des Etats-Unis dans la ville occupée de Jérusalem, nous assistons à une violence flagrante de la loi et la légitimité internationales", a déclaré M. Aboul Gheit, qui a aussi condamné "le recours à la force inouïe contre des civils palestiniens sans armes".Israël a justifié l'usage de la force contre les manifestants palestiniens par la nécessité de défendre la barrière de sécurité et d'empêcher l'infiltration de Palestiniens.(©AFP / 17 mai 2018 15h36)