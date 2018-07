Israël a intercepté un bateau de militants anti-blocus au large de Gaza (armée)

Jérusalem - La marine israélienne a arraisonné dimanche un bateau au large de la bande de Gaza avec à son bord des militants dénonçant le blocus terrestre et maritime imposé par l'Etat hébreu à cette enclave palestinienne depuis plus d'une décennie, selon l'armée israélienne.Le bateau venait d'Europe "pour violer le blocus naval légal imposé à la bande de Gaza", a ajouté l'armée dans un communiqué, précisant que l'embarcation allait être acheminée vers le port d'Ashdod dans le sud d'Israël.Le bateau arraisonné "Awda" ("Retour", en arabe) qui battait pavillon norvégien avec 22 personnes à bord selon les militants, a quitté Palerme, sa dernière escale, le 21 juillet. Un autre bateau, le "Freedom", battant pavillon suédois doit arriver d'ici mardi au large des côtes de Gaza.Environ 40 militants originaires de 15 pays, dont deux Français, participent à cette opération, selon l'un des organisateurs, Pierre Stambul, co-président de l'Union juive pour la paix.Depuis plus de dix ans, la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste Hamas, étouffe sous un strict blocus israélien. Les habitants de l'enclave souffrent notamment de coupures d'électricité provoquées par la suspension des livraisons de fioul.Selon l'UNRWA, environ 80% de ses quelque deux millions d'habitants sont tributaires d'une aide.Israël a rouvert partiellement mardi le terminal par où transitent les marchandises vers la bande de Gaza, fermé depuis deux semaines en représailles à l'envoi d'engins incendiaires vers le territoire israélien à partir de cette enclave palestinienne.Depuis le 30 mars, des Palestiniens manifestent régulièrement dans le secteur frontalier entre la bande de Gaza et Israël pour notamment dénoncer le blocus israélien.L'ONU a appelé Israël à lever les restrictions qui affectent les hôpitaux, ainsi que le réseau de distribution et d'assainissement de l'eau.(©AFP / 29 juillet 2018 14h18)