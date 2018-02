Israël annonce la conclusion d'un contrat gazier "historique" avec l'Egypte

NOBLE ENERGY

Jérusalem - Israël a conclu un contrat "historique" pour la fourniture de gaz naturel à l'Egypte, a annoncé lundi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu."Cela va rapporter des milliards dans les coffres de l'Etat", a affirmé dans un communiqué M. Netanyahu sans donner d'autres détail.Selon un communiqué du groupe énergétique israélien Delek, le montant du contrat devrait atteindre 15 milliards de dollars (environ 12 mds EUR).L'accord a été conclu par un consortium, comprenant Delek et le groupe américain Noble Energy, avec la compagnie égyptienne Dolphinus pour la fourniture de 64 milliards de m3 de gaz extrait des champs offshore Leviathan et Tamar en Méditerranée, a précisé Delek.Israël a peu de ressources naturelles mais a découvert ces dernières années d'importants champs gaziers.L'Egypte est le premier pays arabe à avoir conclu la paix avec Israël, en 1979.En septembre 2016, un contrat estimé à 10 milliards de dollars a été signé pour l'exportation vers la Jordanie de gaz extrait de Leviathan.Les fournitures de gaz en provenance de Leviathan doivent débuter en 2019.Israël a donné fin de 2016 son feu vert à la vente de deux autres champs gaziers, dont les réserves sont estimées à 60 milliards de m3, à la compagnie grecque Energean.L'ensemble de ces réserves gazières ont permis à Israël d'entrevoir l'indépendance énergétique et lui ont aussi ouvert la perspective d'exporter son énergie notamment vers l'Europe, voire de nouer de nouveaux liens stratégiques dans la région.jlr/tp/cj(©AFP / 19 février 2018 14h33)