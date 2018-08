Israël bloque de nouveau les livraisons de carburant à Gaza (ministre)

Jérusalem - Israël a bloqué jeudi de nouveau et jusqu'à nouvel ordre la fourniture de carburant et de gaz à la bande de Gaza, en réplique à des envois de cerf-volants incendiaires vers Israël, a annoncé le ministre de la Défense Avigdor Lieberman.Cette mesure va toucher une enclave qui souffre déjà de très graves coupures d'électricité, notamment pour les hôpitaux.M. Lieberman, dans un communiqué, a affirmé que cette sanction a été prise en réaction à "la poursuite du terrorisme à l'aide de ballons incendiaires et des affrontements à la frontière" entre Israël et Gaza.Le 17 juillet Israël avait durci le blocus autour de la bande de Gaza imposé depuis plus d'une décennie en imposant l'arrêt des fournitures de carburant à l'enclave palestinienne en guise de rétorsion à l'envoi cerf-volants et de ballons incendiaires de bande de Gaza vers le sud d'Israël où quelque 3.000 hectares sont partis en fumée, selon les autorités.Le 9 juillet, Israël avait annoncé la fermeture du terminal de Kerem Shalom, le seul point de passage de marchandises entre Israël et la bande de Gaza, où quelque 80% des deux millions d'habitants sont tributaires d'une aide, selon la Banque mondiale. Ces restrictions ont été partiellement levées à la suite d'une trêve intervenue à la fin juillet entre Israël et les islamistes du Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza qui avait mis fin à des affrontements meurtriers.L'envoi de cerf-volants avaient ensuite fortement diminué, mais ils ont repris ces derniers jours, selon les services des pompiers israéliens.(©AFP / 02 août 2018 05h11)