Israël: conclusion d'un contrat "historique" de fourniture de gaz à l'Egypte 

Israël a conclu un contrat "historique" pour la fourniture de gaz naturel à l'Egypte, a annoncé lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu."Cela va rapporter des milliards dans les coffres de l'Etat", a affirmé dans un communiqué M. Netanyahu sans donner d'autres détails.Selon un communiqué du groupe énergétique israélien Delek, le montant du contrat devrait atteindre 15 milliards de dollars (environ 12 milliards d'euros).L'accord a été conclu avec la compagnie privée égyptienne Dolphinus par un consortium qui comprend Delek et le groupe américain Noble Energy, pour la fourniture de 64 milliards de mètres cubes extrait des champs offshore Leviathan et Tamar en Méditerranée, a indiqué Delek."Cet accord va permettre de renforcer la position d'Israël comme acteur central dans la région sur le marché de l'énergie", a déclaré Youval Steinitz, le ministre de l'Energie.Au Caire, le ministre égyptien du Pétrole Tarek al-Molla a commenté l'annonce israélienne. "Le gouvernement égyptien n'a reçu aucune demande officielle pour importer du gaz d'Israël", a-t-il déclaré à la chaîne privée de télévision satellitaire DMC.A ce stade, a précisé le ministre égyptien, "le gouvernement a approuvé de manière préliminaire l'importation de gaz depuis Israël une fois que trois conditions seront remplies".Ces conditions, a-t-il précisé, sont l'approbation définitive de cette importation par le gouvernement, l'assurance qu'elle sera bénéfique à l'économie de l'Etat égyptien et la conclusion d'arbitrages qui sont en cours de discussion.Israël a peu de ressources naturelles mais a découvert au début des années 2000 d'importants champs gaziers.En septembre 2016, un contrat estimé à 10 milliards de dollars a été signé pour l'exportation vers la Jordanie de gaz extrait de Leviathan. Les fournitures de gaz en provenance de ce champ doivent débuter en 2019.La Jordanie et l'Egypte sont les deux seuls pays arabes à avoir signé un traité de paix avec Israël.Israël a également donné fin 2016 son feu vert à la vente à la compagnie grecque Energean de deux autres champs gaziers, dont les réserves sont estimées à 60 milliards de mètres cubes.L'ensemble de ces réserves gazières ont fait entrevoir l'indépendance énergétique pour Israël et lui ont aussi ouvert la perspective d'exporter son énergie notamment vers l'Europe, voire de nouer de nouveaux liens stratégiques dans la région.L'an dernier, M. Netanyahu avait jugé "révolutionnaire" le projet de gazoduc East Med devant relier son pays à Chypre et la Grèce, à l'issue d'une rencontre tripartite en Grèce.D'un coût de 5,8 milliards d'euros, ce gazoduc devrait acheminer vers l'Europe le gaz découvert au large des côtes chypriotes et israéliennes, réduisant ainsi la dépendance du continent à l'égard de l'énergie russe.Le développement du projet ne devrait toutefois pas commencer avant plusieurs années, et le pipeline ne serait opérationnel qu'en 2025.Ces richesses naturelles créent également des tensions en Méditerranée: elles sont au coeur d'une dispute entre l'Etat hébreu et le Liban.Le Liban a récemment signé son premier contrat d'exploration d'hydrocarbures au large de ses côtes avec un consortium comprenant le groupe pétrolier français Total, l'italien ENI et le russe Novatek.Deux blocs sont concernés, dont une partie se trouverait dans une zone maritime revendiquée par Israël.M. Steinitz a rencontré dimanche le secrétaire d’État adjoint américain pour les affaires du Proche-Orient, David Satterfield, dépêché par Washington pour tenter de désamorcer le contentieux entre les deux pays.(©AFP / 20 février 2018 09h28)