Israël dément être impliqué dans l'assassinat d'un membre du Hamas en Malaisie

Jérusalem - Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a affirmé dimanche qu'Israël n'était pas derrière l'assassinat d'un scientifique palestinien et membre du Hamas en Malaisie, suggérant qu'il s'agissait d'un "règlements de comptes" entre activistes palestiniens.Des médecins légistes ont débuté dimanche en Malaisie l'autopsie de la dépouille de ce Palestinien qui était un membre du mouvement islamiste Hamas, ennemi juré d'Israël, assassiné la veille dans la banlieue de Kuala Lumpur.La famille de la victime a imputé le crime au Mossad, les services secrets israéliens."Il existe une tradition chez les organisations terroristes d'accuser Israël chaque fois qu'il y a un règlement de comptes", a déclaré M. Lieberman dimanche à la radio publique israélienne."L'homme n'était pas un saint et les règlements de comptes parmi les groupes terroristes et les différentes factions sont courants", a-t-il dit. "Je suppose que c'était le cas ici aussi", a-t-il ajouté.Fadi el-Batch, 35 ans, a été tué par balles par deux hommes armés circulant à moto et probablement liés à des services de renseignement étrangers, selon les autorités malaisiennes.Il a été assassiné alors qu'il quittait son domicile pour se rendre à une mosquée.M. Batch était "un ingénieur électricien et un expert dans la fabrication de roquettes", avait affirmé samedi le ministre malaisien de l'Intérieur Ahmad Zahid Hamidi, cité par l'agence de presse officielle Bernama."Il était probablement devenu un élément gênant pour un pays hostile à la Palestine", avait-il ajouté, précisant que le professeur devait se rendre samedi en Turquie pour participer à une conférence internationale."Nous enquêtons sous tous les angles. Je dois enquêter de façon méticuleuse et approfondie. C'est une affaire internationale", a indiqué dimanche le directeur de la police de la capitale malaisienne.Le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a affirmé que le chercheur dans le domaine de l'énergie faisait partie de ses membres. Il n'a pas pointé du doigt des responsables, alors qu'il accuse souvent immédiatement Israël de tels assassinats.Outre sa famille, Mohammad Shedad, 17 ans, un proche de la victime, a également mis en cause le Mossad."C'est clairement un coup du Mossad. Fadi était quelqu'un de très intelligent. Quiconque est intelligent est une menace pour Israël", a dit à l'AFP cet étudiant près du domicile malaisien de la victime."Fadi était membre du Hamas et savait comment fabriquer des roquettes. Ce qui fait qu'(Israël) le jugeait dangereux."La victime, marié et père de trois enfants, vivait depuis 10 ans en Malaisie.En 2016, le Hamas a accusé le Mossad d'avoir assassiné un de ses experts en drones, Mohammed Zouari, en Tunisie.Les services secrets israéliens sont aussi soupçonnés d'être derrière le meurtre du haut responsable du Hamas Mahmoud el-Mabhouh dans un hôtel de Dubaï en 2010.En Iran, cinq scientifiques, quatre d'entre eux impliqués dans le programme nucléaire du pays, ont été tués dans des attaques à la bombe et par balles entre 2010 et 2012. L'Iran a accusé le Mossad et la CIA.Les tensions entre Israël et le Hamas, au pouvoir dans Gaza sont fortes depuis le début, il y a plus de trois semaines, de manifestations le long de la frontière avec Israël qui se sont soldées par la mort de 38 Palestiniens.Dimanche, Israël a annoncé l'arrestation de 19 Palestiniens en Cisjordanie occupée, affirmant que 15 d'entre eux étaient affiliés au Hamas.jsm-mba-jjm-dms/iw(©AFP / 22 avril 2018 11h16)