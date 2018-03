Israël: deux soldats et un policier blessés dans une attaque à la voiture-bélier

Jérusalem - Un automobiliste arabe israélien a percuté dimanche un officier de police et deux soldats avant d'être blessé par balles à Saint-Jean-d'Acre, dans le nord d'Israël, a indiqué la police israélienne, affirmant qu'il s'agissait d'une "attaque"."La police confirme qu'il s'agit d'une attaque terroriste avec des motivations nationalistes", affirme un communiqué de police.Selon la même source, le conducteur a "heurté volontairement un policier et des officiers en uniforme", l'un près d'un marché et les deux autres près d'une gare.L'armée israélienne a confirmé que deux soldats avaient été blessés légèrement.Des Palestiniens et des Arabes israéliens ont mené dans le passé des attaques à la voiture-bélier en Israël, ainsi qu'en Cisjordanie et à Jérusalem-est occupées.Saint-Jean-d'Acre est une ville du littoral méditerranéen où coexistent juifs et arabes.(©AFP / 04 mars 2018 13h16)