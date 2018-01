Israël frappe des positions du Hamas en riposte à un tir de roquette

Gaza (Territoires palestiniens) - L'aviation israélienne a attaqué mardi matin des positions du mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza après un tir de roquette en provenance de l'enclave palestinienne, selon des sources concordantes.L'aviation a pris pour cible "un complexe militaire appartenant à l'organisation terroriste Hamas", a annoncé l'armée israélienne dans un communiqué.Des sources des services de sécurité palestiniens ont indiqué que ces raids avaient fait des dégâts mais pas de victimes et avaient frappé Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, et Deir al-Balah, dans le centre de l'enclave.Lundi soir, un tir de roquette venu de Gaza avait touché une ville située dans le sud d'Israël sans faire de victimes ou dégâts.Des combattants palestiniens basés dans la bande de Gaza ont tiré 18 roquettes ou obus de mortier depuis l'annonce le 6 décembre de la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.Ces tirs sont souvent effectués par des groupes islamistes marginaux mais Israël tient le Hamas, qui gouverne la bande de Gaza, pour responsable de tous les tirs qui proviennent de ce territoire et frappe ses positions en représailles.Le chef d'état major israélien Gadi Eisenkot a toutefois déclaré qu'Israël ne cherchait pas l'escalade."Des groupes de renégats ont un certain intérêt à (...) nous entraîner dans une campagne à Gaza", a indiqué le général Eisenkot, cité par la radio publique Kan. "Il n'y a pas lieu de s'y précipiter".Le ministre de la Défense Avigdor Lierberman a lui affirmé qu'une guerre à Gaza n'était pas dans l'intérêt d'Israël."L'intérêt d'Israël, c'est que l'attention internationale se porte sur l'Iran, pas sur une campagne (israélienne) à Gaza", a-t-il dit à la radio militaire, en référence aux manifestations antigouvernementales qui secouent l'Iran, ennemi juré d'Israël, depuis jeudi.(©AFP / 02 janvier 2018 09h42)