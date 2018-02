Israël installe les maisons d'une nouvelle colonie, une première depuis 1991

Israël a commencé mercredi à installer des habitations dans la première colonie impulsée par le gouvernement israélien depuis plus de 25 ans en Cisjordanie occupée, ont constaté des journalistes de l'AFP.Des camions-grue ont disposé une dizaine de préfabriqués sur le site de la nouvelle colonie appelée Amichai, tandis que des engins de terrassement et des ouvriers aménageaient les alentours.Amichai se situe non loin de la colonie de Shilo, dans le nord de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 50 ans par l'armée israélienne.Amichai doit accueillir à terme la plupart des quelque quarante familles évacuées de force en février 2017 d'Amona, une colonie dite "sauvage", c'est-à-dire illégale même aux yeux de la loi israélienne.L'évacuation d'Amona, retransmise en direct dans les heurts et les cris, avait donné lieu à un véritable psychodrame israélien. Amona a été démolie parce que la Cour suprême israélienne l'avait déclarée construite sur des terres privées palestiniennes et donc illégale au regard du droit israélien.Toute la colonisation est illégale au regard du droit international.Mais le gouvernement israélien, qui fait la part belle aux avocats de la colonisation et même d'une annexion au moins partielle de la Cisjordanie, a autorisé en mars 2017 la construction d'une nouvelle colonie pour la première fois depuis 1991 afin de reloger les quelque 200 habitants d'Amona."C'est un jour particulier pour nous que de voir se construire un nouveau village en Israël", a dit à l'AFP Israël Ganz, vice-président du conseil régional de Binyamin, qui gère les colonies de cette partie de la Cisjordanie. Les colons considèrent les implantations comme faisant partie d'Israël.Les 40 familles d'Amona devraient pouvoir s'installer d'ici un mois environ, a estimé M. Ganz."Voir 40 familles ici, c'est un premier pas mais nous rêvons de voir des centaines de familles sur ces collines", a ajouté l'édile, désignant les collines alentour, vides de toutes installations.Benjamin Netanyahu s'est vanté d'être, "depuis des décennies (...) le Premier ministre qui construit une nouvelle colonie en Judée-Samarie", nom biblique de la Cisjordanie.Une grande partie de la communauté internationale considère la colonisation comme un obstacle majeur à la paix entre Israéliens et Palestiniens, ce que conteste le gouvernement israélien.La construction de colonies, qui s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967, rogne les territoires sur lesquels les Palestiniens souhaitent créer leur Etat ou compromet la continuité territoriale, donc la viabilité d'un tel Etat.Entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est, plus de 600.000 colons israéliens vivent une coexistence souvent conflictuelle avec près de trois millions de Palestiniens.(©AFP / 21 février 2018 17h31)