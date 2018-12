Israël: la police recommande l'inculpation de Netanyahu pour corruption

La police israélienne a annoncé dimanche avoir recommandé l'inculpation du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de sa femme Sara pour fraude et corruption, la troisième recommandation de ce genre contre le chef de gouvernement cette année.Le procureur général doit maintenant décider s'il inculpe ou pas le couple Netanyahu, soupçonné d'avoir tenté de s'assurer une couverture favorable de la part du site d'informations Walla en contrepartie de faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des centaines de millions de dollars à Bezeq, principal groupe de télécommunications israélien, propriétaire de Walla.Benjamin Netanyahu a immédiatement rejeté dimanche les conclusions de la police."Je suis sûr que dans ce cas les autorités compétentes, après avoir examiné la question, parviendront à la même conclusion: qu'il n'y avait rien parce qu'il n'y a rien", a répondu le Premier ministre dans un communiqué.En février, la police avait déjà recommandé l'inculpation de M. Netanyahu dans deux affaires.Elle le soupçonne, lui et des membres de sa famille, d'avoir reçu pour un million de shekels (285.000 dollars) cigares de luxe, bouteilles de champagne et bijoux de la part de richissimes personnalités, en échange de faveurs financières ou personnelles.Dans un autre dossier, les enquêteurs suspectent M. Netanyahu d'avoir tenté de conclure avec le propriétaire du Yediot Aharonot un accord pour une couverture plus favorable de la part du plus grand quotidien israélien payant.jjm-mjs/cmr/iw(©AFP / (02 décembre 2018 11h11)