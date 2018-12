Israël lance une opération contre des tunnels du Hezbollah vers son territoire

Jérusalem - L'armée israélienne a annoncé mardi avoir détecté des tunnels souterrains du mouvement libanais Hezbollah en territoire israélien et avoir lancé une opération pour les détruire à la frontière.Un porte-parole des forces israéliennes, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, a indiqué aux journalistes que ces "tunnels d'attaque", dont il n'a pas précisé le nombre, n'étaient pas encore opérationnels et que la population du nord d'Israël n'était pas menacée.Il a indiqué que l'armée avait établi une zone militaire fermée dans le secteur concerné et renforcé sa présence, mais n'avait pas mobilisé les soldats de réserve. Aucune consigne spécifique n'a été délivrée aux populations civiles israéliennes, a-t-il dit."Nous avons lancé l'opération Bouclier du nord pour mettre au jour et déjouer la menace des tunnels d'attaque de l'organisation terroriste Hezbollah conduisant sous la frontière du Liban vers Israël", a-t-il dit.(©AFP / 04 décembre 2018 06h18)