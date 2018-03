Israël: les policiers chez Netanyahu visé par les enquêtes

Les policiers israéliens sont arrivés vendredi à la résidence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour l'entendre selon les médias dans deux des affaires de corruption présumée qui le concernent et menacent son long règne.Un journaliste de l'AFP a vu deux voitures de police entrer dans la résidence à Jérusalem vers 09H00 (07H00 GMT).Son épouse, Sara Netanyahu, doit être interrogée dans des locaux de la police, selon les médias.Les policiers entendent interroger séparément M. Netanyahu et sa femme pour savoir s'ils auraient cherché à s'attirer les grâces de Shaul Elovitch, principal actionnaire de Bezeq, le plus important groupe de télécommunications israélien, ont-ils précisé.La police soupçonne que les Netanyahu se seraient employés à obtenir une couverture propice de la part de Walla, site d'information et propriété de M. Elovitch, en contrepartie de faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des centaines de millions de dollars à Bezeq, dit la presse.M. Netanyahu devrait par ailleurs délivrer une déclaration dans une autre affaire, portant sur des soupçons de corruption présumée autour de la vente par l'Allemagne à Israël de trois sous-marins de guerre du géant industriel ThyssenKrupp, toujours selon les médias.(©AFP / 02 mars 2018 08h58)