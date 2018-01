Israël maintient une jeune militante palestinienne en prison jusqu'au procès

Un tribunal militaire israélien a décidé mercredi de maintenir en détention jusqu'à son procès l'adolescente Ahed Tamimi, devenue pour les Palestiniens une icône de l'engagement contre l'occupation israélienne.La décision rendue par un juge militaire à la prison d'Ofer en Cisjordanie occupée signifie potentiellement qu'Ahed Tamimi, âgée de 16 ans et arrêtée en décembre à la suite d'une vidéo devenue virale la montrant frapper des soldats israéliens, pourrait rester en détention pendant des mois."Je ne vois pas d'autre alternative que d'ordonner qu'elle reste en détention jusqu'à la fin de la procédure", a dit le juge militaire."La gravité des faits dont elle est accusée n'offre pas d'alternative à la détention", a-t-il ajouté.Ahed Tamimi est l'une des protagonistes d'une vidéo qui la montre, avec sa cousine Nour, 20 ans, bousculer deux soldats israéliens, puis leur donner des coups de pieds et de poings le 15 décembre en Cisjordanie, territoire occupé par l'armée israélienne depuis plus de 50 ans.Les soldats demeurent impassibles face à ce qui semble relever davantage de la provocation que de la volonté de faire mal.Les Palestiniens se sont répandus en louanges à l'attention d'Ahed Tamimi sur les réseaux sociaux. Les Israéliens ont salué l'impassibilité de leurs soldats tout en ressentant une vive amertume devant ce qui a été largement perçu comme une humiliation de la part d'agitateurs.(©AFP / 17 janvier 2018 14h27)