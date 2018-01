Israël responsable de la mort d'un Palestinien handicapé, selon le Hamas

L'autopsie du corps d'un Palestinien amputé des deux jambes a permis de prouver que sa mort était due à des tirs israéliens, a indiqué lundi le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza.Ibrahim Abou Thouraya, 29 ans, a été tué le 15 décembre le long de la frontière entre Israël et Gaza durant une manifestation contre la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.Assis sur son fauteuil roulant, il était apparu à plusieurs reprises sur des photos de l'AFP lors de manifestations ces dernières années.Selon sa famille, M. Thouraya avait perdu ses deux jambes lors d'une attaque israélienne dans la bande de Gaza en 2008.Dans une vidéo diffusée le jour de sa mort, on le voit tenir un drapeau palestinien et faire le signe de la victoire en direction de soldats israéliens postés de l'autre côté de la frontière.L'armée israélienne a annoncé au début du mois qu'elle allait ouvrir une enquête sur la mort de ce Palestinien après avoir affirmé qu'elle n'était pas en mesure de déterminer s'il avait tué par des tirs de soldats.Le ministère de la Justice du Hamas à Gaza avait annoncé dimanche que son corps avait été exhumé pour être autopsié.Lundi, une commission affiliée au Hamas a affirmé que l'homme avait tué par Israël.Membre de cette commission habituellement chargée par le Hamas d'enquêter sur des crimes qu'il impute à Israël, Emad al-Baz a indiqué en conférence de presse que "l'autopsie avait révélé que la balle avait pénétré au-dessus de l'œil gauche et était restée dans la tête".Selon lui, la balle a été tirée à 30 mètres, la distance qui séparaient les manifestants des soldats israéliens.En décembre, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme Zeid Ra'ad Al Hussein s'était dit "véritablement choqué" par la mort d'Ibrahim Abou Thouraya et avait réclamé une enquête "impartiale et indépendante".Dix-sept Palestiniens ont été tués depuis la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, annoncée le 6 décembre. Un Israélien a en outre été tué en Cisjordanie occupée.(©AFP / 15 janvier 2018 19h03)