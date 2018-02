Israël suspend les actions ayant conduit les Eglises à fermer le Saint-Sépulcre

Le gouvernement israélien a annoncé mardi la suspension des actions fiscales et législatives ayant conduit les Eglises à la décision exceptionnelle de fermer le Saint-Sépulcre, lieu le plus saint du christianisme à Jérusalem.La municipalité israélienne de Jérusalem gèle la collecte de taxes annoncée récemment sur les biens immobiliers des Eglises qui ne sont pas des lieux de culte, ont dit dans un communiqué les services du Premier ministre Benjamin Netanyahu.Le travail sur une proposition de loi israélienne dans laquelle les Eglises voient une atteinte à leurs droits de propriété est également mis en suspens, ont-ils indiqué.Le Premier ministre et le maire de Jérusalem Nir Barkat se sont entendus sur la création d'un groupe de travail "qui négociera avec les Eglises une solution" sur la question des taxes, selon la même source.Les chefs des Églises grecque orthodoxe, arménienne et catholique, qui partagent la garde du site, ont fait fermer dimanche l'église construite sur les lieux présumés de la crucifixion et du tombeau du Christ, une décision qui n'a que de très rares précédents.Depuis lors, des milliers de visiteurs du monde entier ont trouvé portes fermées devant cette destination spirituelle et touristique majeure.(©AFP / 27 février 2018 15h32)