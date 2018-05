Israël/territoires palestiniens: le Premier ministre français annule un déplacement (officiel)

Paris - Le chef du gouvernement français Édouard Philippe a annulé son déplacement en Israël et dans les Territoires palestiniens, prévu les 31 mai et 1er juin, "pour des raisons d'agenda intérieur lié au travail gouvernemental des prochains jours", ont annoncé mercredi ses services."La visite du Premier ministre français est annulée côté français pour des raisons intérieures", avait un peu plus tôt indiqué le ministère israélien des Affaires étrangères dans un bref communiqué.M. Philippe devait notamment inaugurer le 1er juin à Jérusalem la Saison croisée France-Israël au côté de son homologue israélien Benjamin Netanyahu. Une visite à Ramallah, dans les Territoires palestiniens, était également au programme, ainsi qu'à Tel Aviv, selon des sources locales.La situation est particulièrement tendue dans cette région ces dernières semaines: depuis le 30 mars, 118 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans l'enclave de la bande de Gaza.Israël et le Hamas, mouvement qui dirige la bande de Gaza, se sont livré trois guerres depuis 2008 et observent depuis 2014 un cessez-le-feu tendu de part et d'autre de la barrière de sécurité israélienne.Mais la trêve a une nouvelle fois été mise à l'épreuve ces dernières semaines par une mobilisation massive le long de la frontière pour le droit des réfugiés palestiniens à revenir sur les terres de 1948, date de la création d'Israël, et contre le blocus imposée par Israël à l'enclave.Le mouvement a tourné le 14 mai à la protestation contre l'inauguration à Jérusalem de l'ambassade des États-Unis en Israël. Ce jour-là, 62 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens.(©AFP / 23 mai 2018 11h41)