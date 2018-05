Italie: Giuseppe Conte proposé pour diriger le gouvernement

Rome - Luigi Di Maio, chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), a annoncé lundi sur le blog du mouvement avoir proposé au président italien le nom de Giuseppe Conte pour diriger le gouvernement d'alliance avec la Ligue (extrême droite).Agé de 54 ans, M. Conte est un juriste universitaire, spécialiste du droit civil et administratif. Inconnu du grand public, il avait été présenté avant les élections du 4 mars par le M5S comme possible ministre chargé de "débureaucratiser" la fonction publique."Nous avons indiqué le nom de Giuseppe Conte au président de la République. Un nom qui peut faire avancer le contrat de gouvernement. Et je suis particulièrement fier de ce choix", a écrit M. Di Maio sur le blog du M5S.Devant la presse à la sortie du bureau du président Sergio Mattarella, il s'était pourtant bien gardé de prononcer de nom.Reçu après lui par le président, le patron de la Ligue, Matteo Salvini, n'a pas non plus révélé le nom qu'il avait proposé à M. Mattarella."Nous sommes prêts, nous avons présenté le nom, décidé l'équipe et le projet pour le pays", a simplement déclaré M. Salvini.(©AFP / 21 mai 2018 16h48)