Italie: Giuseppe Conte reçu par le président à 17H00 GMT

Rome - Le chef du gouvernement italien désigné, Giuseppe Conte, qui s'efforce depuis mercredi de constituer son équipe, sera reçu dimanche à 19H00 (17H00 GMT) par le président italien Sergio Mattarella, a indiqué la présidence italienne.M. Conte a quitté son domicile romain vers 16H30 (14H30 GMT) pour se rendre à la Chambre des députés en vue d'ultimes tractations avant de boucler la liste de son gouvernement, qu'il devrait ensuite remettre en début de soirée au président italien.On ingorait en milieu d'après-midi la composition de ce gouvernement, attendu depuis près de trois mois par les Italiens, dont la formation a été rendue très difficile en raison d'un blocage sur le nom du futur ministre des Finances.Les vainqueurs des législatives du 4 mars, la Ligue (extrème-droite) de Matteo Salvini, 45 ans, et le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème) de Luigi Di Maio, 31 ans, souhaitent la nomination de Paolo Savona, 81 ans, un économiste eurosceptique, ce à quoi le président Mattarella s'est jusqu'à présent refusé."Je crois que le professeur Conte est arrivé tout près d'une conclusion et que ce soir (dimanche), on pourra boucler l'équipe de gouvernement", a déclaré dimanche devant la presse le chef du groupe M5S au Sénat Danilo Toninelli.(©AFP / 27 mai 2018 14h57)