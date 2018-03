Italie: cinq choses à savoir sur le Mouvement 5 Etoiles

L'Italie a voté dimanche pour renouveler son Parlement et a offert au Mouvement 5 Etoiles (M5S) anti-système le poste de premier parti du pays, selon des sondages à la sortie des urnes. Voici cinq choses à savoir sur le M5S.Quelques grandes villesLe M5S est à la tête de quelques grandes villes en Italie, la première étant Rome, mais il dirige aussi Turin ou Livourne.Le mouvement, actuellement dirigé par Luigi Di Maio, 31 ans, n'a cependant jamais réussi jusqu'à présent à remporter une région ou à dominer le parlement, en dépit des bons résultats obtenus lors des législatives de 2013.Des élus qui se perdentLe M5S est entré au Parlement en 2013 avec 109 députés et 54 sénateurs. A la sortie, en 2018, il a 88 députés et 35 sénateurs, les élus manquant ayant quitté le parti par choix ou parce qu'ils ont été expulsés.Pour les législatives de 2018, une petite dizaine de membres du M5S ont déjà annoncé qu'ils quitteraient le parti à peine leur éventuelle élection annoncée, pour diverses raisons.Certains ont été découverts falsifiant les remboursements de leur salaire de parlementaire, qu'ils s'étaient engagés de faire en faveur des PME, d'autres ayant oublié de dire qu'ils étaient francs-maçons.Un programme qui changeLe programme du M5S a évolué au cours de ces derniers mois, au fur et à mesure que les législatives se rapprochaient.Ainsi, un des points clés du M5S jusqu'à il y a quelques mois était un référendum sur la sortie de la zone euro. Désormais, le responsable pressenti pour le secteur économie assure qu'il n'en est absolument pas question.De nombreuses attaques contre l'Union européenne ont désormais laissé place au silence, l'Europe n'apparaissant pas dans le programme officiel du M5S pour ces législatives.Un vote par défautOn vote le M5S un peu par défaut, reconnaissent certains électeurs et élus de ce parti.Selon l'expert en sondages, Antonio Noto, les gens votent davantage le M5S "pour donner une claque à leur parti politique de référence" que par conviction."Oui, nous avons été un peu élus par défaut et aussi en raison d'une forte abstention parce qu'il y a eu une grande désillusion", a reconnu récemment Michel Barbet, maire de Guidonia, une ville de 90.000 habitant proche de Rome, et membre du M5S.Des origines +comiques+Le comédien Beppe Grillo a fondé le M5S en 2009 et grâce à son blog (le plus lu d'Italie) il a su séduire nombre d'Italiens, notamment chez les jeunes.Ses excursions hors du monde du spectacle datent de 2007 avec l'organisation de manifestations massives contre la classe politique intitulées "Vaffanculo Day" (Journée du "Va te faire foutre").Le mouvement a également affirmé son orignalité en prônant une démocratie participative, utilisant par exemple internet pour faire adopter son programme ou choisir ses candidats aux élections.(©AFP / 05 mars 2018 08h40)