Italie: deux morts dans le déraillement d'un train près de Milan (secours)

Milan - Le déraillement d'un train régional a fait au moins deux morts et dix blessés graves jeudi matin près de Milan, a annoncé une responsable des services de secours.Ce déraillement, dont les causes ne sont pas encore connues, a eu lieu vers 7H00 (06H00 GMT) aux abords de la grande métropole du nord de l'Italie et a fait aussi une centaine de blessés légers, a précisé Cristina Corbetta, responsable régionale des services de secours à Milan, interrogée sur la chaîne Sky TG24.Deux heures après le drame, les secouristes continuaient à fouiller l'intérieur des wagons, dont au moins deux gisaient éventrés le long de la voie, à la recherche de passagers qui seraient encastrés dans l'amas de tôles.Des images de télévision montraient jeudi matin l'évacuation de blessés, dont les plus graves ont reçu les premiers soins dans un champ à quelques dizaines de mètres du lieu de l'accident.Selon le témoignage d'une journaliste de Sky TG24, se trouvant sur les lieux, cinq ou six personnes étaient encore bloquées dans ces wagons.L'accident s'est produit aux environs de Segrate, dans la banlieue est de Milan. Seuls les wagons en milieu de convoi ont déraillé. Ce train régional, parti de Crémone, transportait des passagers se rendant à leur travail dans le centre de la capitale économique italienne.Cet accident est le plus grave depuis la catastrophe ferroviaire qui avait fait 23 morts en juillet 2016 dans les Pouilles (sud).(©AFP / 25 janvier 2018 08h24)